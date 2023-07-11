МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет примерно на 0,2% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Новый рекорд

К 10.02 мск индекс Мосбиржи растет на 0,15%, до 2860,95 пункта, долларовый РТС — на 0,74%, до 1000,51 пункта. Индекс РТС преодолел отметку в 1000 пунктов впервые с 30 июня этого года.