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Акции на Мосбиржи открыли торги ростом
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Российский рынок акций растет примерно на 0,2% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. К 10.02 мск индекс Мосбиржи растет на 0,15%, до 2860,95... ПРАЙМ, 11.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет примерно на 0,2% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.
К 10.02 мск индекс Мосбиржи растет на 0,15%, до 2860,95 пункта, долларовый РТС — на 0,74%, до 1000,51 пункта. Индекс РТС преодолел отметку в 1000 пунктов впервые с 30 июня этого года.