МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,3% в первой половине вторника, немного ускорив рост относительно уровней открытия, следует из данных Московской биржи. Биржи АТР в основном растут вслед за США

Индекс Мосбиржи к 10.50 мск растет на 0,34%, до 2866,43 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,13%, до 991,93 пункта. При этом в самом начале торгов индекс Мосбиржи повышался примерно на 0,2%, а РТС — в пределах 0,8%.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,64%, до 78,19 доллара за баррель.

В лидерах роста — акции "Селигдара" (+5,69%), "Совкомфлота" (+3,06%), "Соллерса" (+3%), расписки "Циана" (+2,53%), акции "Русснефти" (+2,31%) и ДВМП (+1,97%).

Сильнее всего на фоне дивидендной отсечки снижаются акции НМТП, теряющие 2,7% своей стоимости. Также заметно дешевеют акции "Аэрофлота" (-0,83%), "ПИК" (-0,76%), "Сегежи" (-0,57%) и "Полюса" (-0,5%).

Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка реагируют на опубликованную компанией отчетность по РСБУ за июнь и первое полугодие умеренно негативно. Обыкновенные акции снижаются на 0,51%, префы — на 0,52%.

"В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, попытается развить восходящее движение по обоим индексам благодаря улучшению настроений за рубежом и новым попыткам коррекции рубля", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".