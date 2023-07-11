МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник закрылся повышением на 0,12% по индексу Мосбиржи, вновь обновив максимумы с 22 февраля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль вырос к доллару и евро, слегка снизился к юаню

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,12%, до 2860,33 пункта, долларовый РТС — на 0,45%, до 997,64 пункта.

Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent растет на 2,05% — до 79,28 доллара за баррель.

"Российский рынок акций во вторник не показывал ярко выраженную динамику… Некоторое улучшение настроения на мировом рынке и рост нефтяных цен не располагали к особо заметному росту рынка РФ в условиях коррекционного укрепления рубля. Публикация отчетности "Сбера" не оказала ярко выраженное влияние на рынок акций", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Сбербанк продолжает демонстрировать сильные результаты с начала года, второе полугодие вряд ли окажется слабее при условии отсутствия негативных макроэкономических факторов. Можно прогнозировать, что при сохранении текущих котировок по итогу года дивидендная доходность акций составит около 14%", — считает управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

"Такая значительная доходность открывает высокий потенциал роста акций, который, на наш взгляд, может дойти до 30%. Акции Сбербанка все еще торгуются ниже балансовой стоимости на конец прошлого года, и, по нашему мнению, это одна из лучших идей для инвестиций на российском рынке", — добавляет он.

Впрочем, бумаги Сбербанка в течение дня находились под давлением и к 19.12 мск его привилегированные акции снизились на 0,23%, обыкновенные акции – на 0,55%.

При этом акции ВТБ после новостей о финансовых данных усилили рост и до конца торгов прибавляли более 1%. К текущему моменту они растут на 1,04%. Как следует из материалов ВТБ к встрече главы банка Андрея Костина с президентом России Владимиром Путиным, чистая прибыль ВТБ за первое полугодие составит 289 миллиардов рублей, по итогам года ожидается порядка 400 миллиардов рублей.

"До конца года операционные и финансовые результаты могут оказаться под давлением в случае повышения ключевой ставки Банком России. В результате ужесточения монетарных условий снизится спрос на кредитование, а также замедлится рост процентных доходов и чистой прибыли. ВТБ прогнозирует чистую прибыль по итогам всего 2023 года в размере 400 миллиардов рублей, что предполагает ее сокращение во втором полугодии до 111 миллиардов рублей", — отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

"Кроме указанных факторов, негативная динамика доходов может быть дополнительно обусловлена повышением затрат банка. Дивидендов по итогам 2023 года, как ранее предупредили в ВТБ, не планируется", — добавляет она.

В лидерах роста – акции "Самолета" (+4,76%), акции "Совкомфлота" (+4,75%), обыкновенные акции "Селигдара" (+3,67%), ДВМП (+3,29%), а также расписки X5 (+2,91%), "Циана" (+2,56%) и Ozon (+1,95%).

В лидерах падения – акции НМТП (-3,68%), "Полюса" (-2,43%), расписки девелопера "Эталон" (-1,53%), префы "Башнефти" (-1,51%), "Сегежи" (-1,45%).

ПРОГНОЗЫ

"В геополитическом разрезе в середине недели давление на российский рынок могут оказывать заявления завершающего дня саммита НАТО. Регуляторы Новой Зеландии и Канады в среду примут решения по процентным ставкам, Банк Англии опубликует отчет о финансовой стабильности", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Ключевой статистикой дня, способной повлиять на общие рыночные настроения, будет информация о темпах роста потребительских цен в США за июнь, завтра же будет опубликована "Бежевая книга" ФРС, напоминает он.

"Валютный фактор в ближайшее время останется одним из определяющих для динамики российского рынка. Наш прогноз на 12 июля по индексу Мосбиржи – 2755-2875 пунктов", — говорит аналитик.

Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что если публикация июньской инфляции в США в среду неприятно удивит инвесторов и вызовет бегство из рисковых активов на глобальном рынке, индекс Мосбиржи может опускаться в сторону 2830 пунктов.