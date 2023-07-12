МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Программы обратного выкупа акций (buy back) не станут существенным драйвером роста для российского рынка ценных бумаг, поскольку их объемы недостаточно масштабны, они не затрагивают многих акционеров, а крупнейшие российские компании, прежде всего сырьевые, вместо обратного выкупа предпочитают выплачивать дивиденды, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Набиуллина оценила темпы развития российского фондового рынка

В последнее время многие компании объявили о запуске программы обратного выкупа своих акций. Так, в понедельник "Полюс" объявил о начале программы обратного выкупа в объеме до 29,99% от капитала по цене в 14,2 тысячи рублей за одну акцию. В июне "Магнит" выставил оферту на выкуп до 10% своих акций в сторону иностранных инвесторов, а затем увеличил лимит выкупа до 29,8%. До этого — в конце мая — девелопер "Самолет" также объявил о запуске программы обратного выкупа акций в объеме до 10 миллиардов рублей.

"Вряд ли программы выкупа станут мощным драйвером для всего рынка… Более того, крупные сырьевые компании традиционно предпочитают распределять прибыль посредством дивидендов, и здесь вряд ли что-то изменится в обозримой перспективе", — говорит начальник управления анализа рынков "Открытие инвестиции" Алексей Павлов.

Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова также считает, что обратный выкуп акций маловероятно станет значимым драйвером для роста широкого рынка, поскольку эта процедура не аналогична выплате дивидендов, затрагивающей всех держателей акций на определенную дату, а предполагает участие лишь ограниченного круга лиц и лишь фиксированный объем выкупа.

По мнению аналитика "Ингосстрах-Инвестиций" Анны Михайловой, проведение обратного выкупа акций по привлекательным условиям и на пропорциональной основе может дать рынку достаточно позитивный сигнал о перспективах компаний и способствовать росту котировок отдельного эмитента.

"Однако пока это явление не является настолько масштабным на российском рынке, чтобы быть драйвером роста всего рынка. Ощутимый эффект на рынок может быть, если существенный объем выкупа неожиданно сделает очень крупный игрок, на которого приходится существенная доля в индексе, пока мы этого не ожидаем", — дополняет Михайлова.

КОНКРЕТНЫЕ КЕЙСЫ

Аналитики также отметили, что уже существующие прецеденты обратного выкупа акций на отечественном рынке имеют весьма отличающиеся последствия для их котировок. Так, они негативно оценивают объявленный "Полюсом" в понедельник выкуп акций.

"В случае с "Полюсом" выкуп касается только владельцев акций на 7 июля 2023 года, которым также нужно будет подать заявку в срок. Кроме того, по нашим оценкам, "Полюсу" потребуется привлекать существенный заемный капитал для осуществления программы выкупа, что уменьшает вероятность выплаты дивидендов в среднесрочной перспективе и негативно для остальных акционеров компании", — полагает Кожухова.

Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global, полагает, что в случае с "Полюсом" происходит выкуп бумаг конкретного акционера, что, в сущности, представляет собой лишь внутрикорпоративную сделку.

Более позитивно аналитики смотрят на программу обратного выкупа акций "Магнита".

"Повторение ситуации "Магнита" может оказывать поддержку котировкам акций, так как эмитент сам на себя выкупает свои акции с дисконтом, а в будущем при их погашении доля действующих держателей пропорционально увеличивается (и будущие дивиденды распределяются тоже на меньшее число акций, что их увеличит в расчете на одну бумагу)", — объясняет начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Другим положительным примером программы обратного выкупа акций можно считать программу банка "Санкт-Петербург", покупающего ценные бумаги с рынка по цене выше рыночной и при этом продолжающего выплачивать дивиденды, отметила Кожухова.