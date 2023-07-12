МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет примерно на 0,4% в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.К 10.01 мск индекс Мосбиржи растет на 0,43%, до 2872,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,14%, до 999,03 пункта. Мосбиржа прокомментировала эмитентов рынка акций