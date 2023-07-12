МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на 0,6% в первой половине торгов среды на фоне повышающихся нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи и комментария аналитиков. Мосбиржа планирует получить лицензию ФСБ на работу с криптографией

Индекс Мосбиржи к 10.51 мск растет на 0,6%, до 2877,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1001,55 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,13%, до 79,5 доллара за баррель. При этом на торгах вторника стоимость фьючерса повысилась примерно на 2%, до 79,4 доллара.

Сильнее всего дорожают акции "Камаза" (+2,48%), расписки X5 Retail Group (+2,35%), акции "Селигдара" (+1,45%), "Совкомфлота" (+1,32%) и "Соллерса" (+1,1%).

В лидерах снижения — акции "Самолета" (-0,66%), "ПИК" (-0,4%), ТМК (-0,37%), обыкновенные акции "Мечела" (-0,33%) и акции "Яндекса" (-0,32%).

"Допускаем, что индекс Мосбиржи сегодня вновь покажет положительную динамику. Поддержкой выступит дорожающая нефть, а также, вероятно, бумаги Сбербанка, которые вчера хоть немного и скорректировались, но по-прежнему смотрятся сильно. Неплохо также выглядят бумаги ИТ-компаний, ВТБ и "Соллерса", — говорят аналитики Промсвязьбанка.