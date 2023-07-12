МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине среды ускорил темпы своего роста, обновив очередной максимум по индексу Мосбиржи с февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе опускаются на 0,1 процента в среду

Индекс Мосбиржи к 15.12 мск повышается на 1,08%, до 2891,29 пункта — максимума с 22 февраля прошлого года. Долларовый индекс РТС в это же время растет на 0,45%, до 1002,1 пункта. При этом на открытии торгов индекс Мосбиржи повышался лишь на 0,36%, а в первый час торгов — примерно на 0,6%.

В ходе торгов вторника индекс Мосбиржи уже обновлял февральские максимумы, достигнув отметки в 2867,36 пункта

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,45%, до 79,76 доллара за баррель.

"Российский рынок в среду открылся с гэпом вверх, после чего продолжил активно повышаться, периодически обновляя максимумы с февраля 2022 года. Восходящей динамике способствует позитивный внешний фон, а также ослабление рубля", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего к 15.12 мск растут расписки X5 Retail Group (+4,44%), акции "Камаза" (+3,94%), ИСКЧ (+3,75%), ММК (+2,35%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,79%) и акции "Самолета" (+1,64%).

Акции "Новатэка" растут на 1,59% на фоне операционного отчета компании за первое полугодие, зафиксировавшего рост добычи газа на 0,8%, до 41,23 миллиарда кубометров, а продаж СПГ на международном рынке на 53,1%, до 6,2 миллиарда кубических метров.

В лидерах снижения — обыкновенные акции "Башнефти" (-1,01%), акции "Газпром нефти" (-0,61%), ВТБ (-0,58%), акции "Русгидро" (-0,35%) и МТС (-0,33%).

"Котировки акций ВТБ корректируются после трех дней роста на фоне публикации финансовой отчетности и проводят ретест пробитого вчера уровня сопротивления", — говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи приближается к промежуточному сопротивлению 2900 пунктов, где может произойти очередная волна фиксации прибыли, в основном со стороны спекулятивно настроенных участников. Более серьезным техническим препятствием способен выступить психологически важный уровень 3000 пунктов", — полагает Бабин.

По мнению Чернова, индекс Мосбиржи завершит сегодняшние торги в рамках диапазона 2850-2900 пунктов, индекс РТС — в рамках коридора 970-1030 пунктов.