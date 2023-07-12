МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,28%, подойдя вплотную к круглому уровню в 2900 пунктов, следует из данных Московской биржи. Нефть сможет укрепить рубль до 88 рублей за доллар, сообщила аналитик

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,28%, до 2896,83 пункта, долларовый РТС — на 0,74%, до 1004,98 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 43 копейки, до 90,81 рубля.