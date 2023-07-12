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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230712/841067673.html
Российский рынок акций вырос на 1,28 процента за основную торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,28%, подойдя вплотную к круглому уровню в 2900 пунктов, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 12.07.2023
акции, рынки, экономика, новости, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,28%, подойдя вплотную к круглому уровню в 2900 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,28%, до 2896,83 пункта, долларовый РТС — на 0,74%, до 1004,98 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 43 копейки, до 90,81 рубля.