МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду заметно вырос и поднялся по индексу Мосбиржи почти к 2900 пунктам, вновь обновив максимумы с 22 февраля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже. Фондовые индексы Европы выросли после выхода данных об инфляции в США

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,28%, до 2896,83 пункта, долларовый РТС — на 0,74%, до 1004,98 пункта.

Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.47 мск растет на 0,37% — до 79,69 доллара за баррель, и уже в ходе дня превышал 80 долларов — впервые с 1 мая.

"Позитивной динамике способствовали корпоративные новости, приближение дат закрытия реестров для получения дивидендов у многих компаний, а также повышение цен на сырье", — говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

"Российские рынки толкали вверх растущие цены на нефть, а также рост на глобальных площадках вследствие выхода сильной статистики по инфляции в США", — также в свою очередь замечает Антон Кравченко из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Лидером роста среди отдельных бумаг в среду стал X5 Retail Group (к текущему моменту растут на 5,26% — ред.), однако акции компании росли без явных фундаментальных драйверов. Среди лидеров снижения оказались акции ВТБ (-0,92%). Среди дивидендных историй стоит выделить готовность ИСКЧ (на закрытии основных торгов выросли на 2,65%) направить на выплаты акционерам до 60% чистой прибыли", — комментирует итоги торгов основной сессии Кравченко из УК "Первая".

"Новатэк" (акции компании поднимаются на 1,71%) представил сильные предварительные операционные результаты за второй квартал и первое полугодие, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

"Предварительные операционные результаты в целом совпадают с ожиданиями и могут способствовать продолжению роста акций "Новатэка". Наиболее благоприятным фактором считаем увеличение доли экспорта, что с учетом преодоления парой доллар/рубль отметки 90 рублей обеспечит значительное увеличение экспортной выручки в рублевом эквиваленте и положительно отразится на финансовых результатах эмитента", — считает аналитик.

В то же время неблагоприятно для экспортных доходов наблюдаемое снижение европейских цен на газ, добавляет он.

Также в лидерах роста – расписки "Европейского медицинского центра" (+4,82%), акции ММК (+2,65%), бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции поднимаются на 2,54%, его привилегированные акции растут на 2,09%), акции "Алросы" (+2,48%), а также расписки "Сегежи" (+2,19%) и акции "Совкомфлота" (+1,97%).

В лидерах падения – расписки ЦИАН (-0,56%), TCS (группа "Тинькофф", —0,53%), акции "Акрона" (-0,49%), "Газпром нефти" (-0,33%) и акции "Русгидро" (-0,29%).

ПРОГНОЗЫ

"Завтрашний день будет насыщен событиями и важными публикациями. ЕЦБ обнародует протокол заседания по монетарной политике, также будут представлены экономические прогнозы в отношении ЕС. Выйдет ежемесячный отчет ОПЕК. Из экономической статистики дня отметим торговый баланс Китая и еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США", — напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

На американском рынке стартует сезон корпоративных отчетностей, в четверг финансовые результаты за второй квартал 2023 года представят Taiwan Semiconductor, PepsiCo и др. Также завтра последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Абрау-Дюрсо" за 2022 год и первый квартал 2023 года, добавляет он.

Его прогноз на 13 июля по индексу Мосбиржи – 2800-2900 пунктов.

"Индексы Мосбиржи и РТС в среду также поднялись выше, при этом рублевый индикатор почти достиг отметки 2900 пунктов. Российским рынком по-прежнему движут корпоративные факторы, в частности, ожидания выплаты промежуточных дивидендов за 2023 год", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Индекс Мосбиржи торгуется у верхней границы восходящего клина и выглядит перегретым, считает Анна Буйлакова из "Финама". На коррекции возможна поддержка у нижней границы сформированной фигуры, у 2850 пунктов, а целью при продолжении роста служит "круглый" уровень 3000 пунктов, считает аналитик.