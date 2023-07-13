МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к небольшому снижению в первой половине четверга после обновления максимума с февраля прошлого года и преодоления отметки в 2900 пунктов в самом начале торгов, следует из данных Московской биржи. Юань снизился на слабых данных по внешней торговле

Индекс Мосбиржи к 11.04 мск снижался на 0,24% — до 2889,82 пункта. При этом ранее в ходе торгов индекс максимально поднимался на 0,53% — до 2912,15, преодолев отметку в 2900 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года.

Индекс РТС в это же время растет на 0,15%, до 1006,44 пункта, на фоне снижения курса доллара на 0,45% — до 90,46 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,34% — до 80,38 доллара за баррель.

Больше всего снижаются акции "Соллерса" (-1,34%), "Камаза" (-1,32%), ДВМП (-1,19%), "Сегежи" (-1,02%) и "Самолета" (-0,97%).

В лидерах роста — акции ТМК (+1,65%), "Норникеля" (+1,45%), "Интер РАО" (+1,33%), "ФСК-Россети" (+1,09%) и "Белуги" (+0,89%).

Елена Кожухова из "Велес Капитала" полагает, что российский фондовый рынок продолжит восходящее движение среды. В частности, позитивным фактором для сырьевых компаний России, по мнению аналитика, могут стать данные о росте товарооборота с Китаем в первом полугодии на 40,6% и увеличении общего импорта сырья в КНР в июне.