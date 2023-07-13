МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга понизился на 0,4%, закрывшись под отметкой в 2900 пунктов, следует из данных Московской биржи. Фондовые биржи АТР выросли вслед за рынками США

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 2885,63 пункта, долларовый РТС вырос на 0,36%, до 1008,56 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется снижением доллара на 71 копейку, до 90,17 рубля.