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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230713/841079869.html
Российский рынок акций снизился на 0,4 процента за основную торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга понизился на 0,4%, закрывшись под отметкой в 2900 пунктов, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 13.07.2023
акции, рынки, экономика, новости, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга понизился на 0,4%, закрывшись под отметкой в 2900 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 2885,63 пункта, долларовый РТС вырос на 0,36%, до 1008,56 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется снижением доллара на 71 копейку, до 90,17 рубля.