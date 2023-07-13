МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг снизился на фоне укрепления рубля и в рамках коррекции после обновления утром максимума с февраля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль заметно вырос к доллару и юаню, но мало изменился к евро

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 2885,63 пункта, долларовый РТС вырос на 0,36%, до 1008,56 пункта. На утренних торгах индекс Мосбиржи поднимался выше 2900 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года, затем днем скорректировался вниз.

Разная динамика основных индексов объясняется снижением доллара к закрытию основных торгов на рынке акций на 71 копейку, до 90,17 рубля.

"Отечественный рынок сегодня корректировался после затянувшейся выигрышной череды – технический перегрев дал о себе знать. Игроки, руководствуясь здравым смыслом, предпочли зафиксировать прибыль по широкому спектру бумаг", — говорит аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова.

Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, находясь под влиянием коррекции от локальных пиков и попыток укрепления рубля, комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Бумаги "Новатэка" скорректировались вниз после шести дней укрепления: днем ранее компания представила операционные результаты за второй квартал, которые оказались вполне благоприятными, указывает Саидова.

К 20.47 мск акции "Новатэка" снижаются на 1,63%.

Также в лидерах падения – расписки FixPrice (-1,7%), девелопера "Эталон" (-1,6%), акции "Сегежи" (-1,37%), ИСКЧ (-1,18%) и акции "Совкомфлота" (-1,08%).

В лидерах роста – акции банка "Санкт-Петербург" (+3,33%), "Белуги" (+3,1%), "Европейского медицинского центра" (+2,52%), "Интер РАО" (+1,73%), а также акции ТМК (+1,54%), обыкновенные акции "Россетей" (+1,44%), расписки VK (+1,37%) и обыкновенные акции "Селигдара" (+1,12%).

"Не исключено, что интерес к акциям банка "Санкт-Петербург", "Белуги" и ТМК обеспечивался надеждами на выплату полугодовых дивидендов, исходя из дивидендной истории компаний прошлого года", — полагает Кожухова из "Велес Капитала".

"Акции "Селигдара" в течение дня обновили максимум с мая 2022 года — 58,6 рубля, от которого отступили вниз в рамках коррекции. В четверг компания провела День инвестора, по итогам которого сообщила о возможном возвращении к выплате дивидендов за 2023 год, намерении выйти на ежегодную добычу золота 20 тонн к 2030 году и сохранить добычу на уровне 7,6 тонны до 2025 года", — указывает аналитик.

ПРОГНОЗЫ

"С технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи сохраняется среднесрочный восходящий тренд, при этом налицо признаки технического перегрева, сигнализирующие о назревшей коррекционной просадке в краткосрочной перспективе", — указывает Саидова из "Финама".

"В пятницу состоится саммит министров экономики и финансов Евросоюза. Также инвесторы обратят внимание на выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера. Из статистики дня выделим торговый баланс еврозоны. В рамках стартовавшего на американском рынке сезона корпоративных отчетностей финансовые результаты за второй квартал 2023 года представят United Health, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo", — напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

По его мнению, фактор пятницы и склонность рубля к укреплению могут сдерживать покупательскую активность в конце недели. Его прогноз на 14 июля по индексу Мосбиржи – 2815-2915 пунктов.