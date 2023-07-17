МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку в Бюджетный кодекс, которая предусматривает возможность замещения суверенных валютных еврооблигаций РФ гособлигациями, основные параметры которых будут совпадать с ними. "Дом.РФ" впервые разместил ипотечные облигации с закладными на новостройки

"Это замена еврооблигаций на внутренние государственные ценные бумаги, … нужна в текущем году", — заявил замглавы Минфина Алексей Лавров.

Поправка наделяет правительство России полномочиями по замещению обращающихся государственных ценных бумаг РФ, номинированных в иностранной валюте (еврооблигации РФ), на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Номинальная стоимость, срок погашения, размер и срок выплаты дохода новых госбумаг должны соответствовать аналогичным показателям замещаемых еврооблигаций.

При этом допускается возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых госбумаг невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.

Решения о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься правительством дополнительно, пояснял ранее Минфин. Данные изменения направлены на создание благоприятных условий для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям РФ и соблюдения прав владельцев данных долговых инструментов.

Соответствующая поправка была поддержана бюджетным комитетом при подготовке ко второму чтению законопроекта, вносящего ряд изменений в Бюджетный кодекс, в том числе в части нормативов распределения отдельных доходов между бюджетами разных уровней, в том числе о зачислении поступлений по новому налогу на сверхприбыль, который будет введен в ближайшее время. При этом комитет поддержал правительственную поправку, которая допускает зачисление в текущем году в резервный фонд правительства обеспечительного платежа по данному налогу, если он поступит. На рассмотрение Госдумы документ может быть вынесен 19 июля.