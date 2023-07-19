МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к небольшому снижению после позитивного начала торгов, в лидерах снижения нефтегазовый сектор и металлурги, следует из данных Московской биржи. Биржи АТР закрыли торги в основном ростом

Рублевый индекс Мосбиржи к 12.21 мск снижался на 0,28%, до 2946,12 пункта, долларовый РТС — на 0,8%, до 1016,75 пункта. На утренних торгах индекс Мосбиржи максимально поднимался до 2966,72 пункта.

Префы "Транснефти" падают более чем на 9,5% на фоне дивидендной отсечки. Также в лидерах снижения — бумаги "Сургутнефтегаза" (привилегированные акции опускаются на 1,12%, обыкновенные — на 2,24%), акции ММК (-1,18%), "Северстали" (-1,12%), "Газпрома" (-0,89%) и бумаги "Мечела" (привилегированные акции теряют 0,87%, обыкновенные — 0,82%).

В то же время заметно растут акции ТГК-1 (+12,6%), "Мостотреста" (+5,57%), "Распадской" (+3,88%), обыкновенные акции "Лензолота" (+1,93%), акции "Мосэнерго" (+2%).

"Ситуация для российских акций существенно не меняется. Геополитика остаётся главным сдерживающим фактором. Впрочем, рост инфляционных ожиданий также подстёгивает интерес к акциям. В ближайшее время на рынок поступят очередные дивиденды, которые могут быть направлены на новые покупки", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Research".