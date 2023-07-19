МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций несущественно снизился по итогам основной торговой сессии среды — на 0,4% — в рамках коррекции, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Доллар на Мосбирже завершил торги среды ростом

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,38%, до 2943,43 пункта, долларовый РТС — на 0,96%, до 1015,13 пункта на фоне роста курса доллара на 0,55%, до 91,4 рубля.

При этом на 19.47 мск сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,4%, до 80 долларов за баррель.

"Показанная динамика укладывается в рамки коррекционного движения, которое отчасти объясняется закрытием дивидендных гэпов крупными российскими корпорациями. Давление на котировки оказали также ослабление рубля и напряженный геополитический фон", — говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Схожего мнения о причинах сегодняшнего снижения рынка акций придерживается и Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Он отметил, что сегодняшнее небольшое снижение голубых фишек вроде Сбербанка (-0,31%), "Роснефти" (-0,75%) и "Газпрома" (-1,21%) было связано с фиксацией части прибыли инвесторами, не дожидающимися достижения бумагами целевых уровней, прогнозируемых аналитиками.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах снижения предсказуемо оказались привилегированные акции "Транснефти", упавшие на 10,48% на фоне дивидендной отсечки. Помимо них, заметно понизились обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,36%), акции "Русснефти" (-1,5%), Московской биржи (-1,36%), расписки VK (-1,3%), Ozon (-1,09%) и акции ФСК "Россетей" (-0,87%).

Сильнее всего при этом повысились расписки X5 Retail Group (+6,56%), акции ТМК (+5,57%), расписки Globaltrans (+5,53%), акции "Распадской" (+4,23%) и "Фосагро" (+1,25%).

"Расписки X5 Retail Group ускорили рост к середине сессии без очевидных фундаментальных сигналов и достигли пика с января 2022 года, немногим не дотянув до уровня 2000 рублей. Во вторник ритейлер представил лучшие, нежели ожидалось, операционные результаты за второй квартал 2023 года, согласно которым чистая розничная выручка увеличилась на 19,2% в годовом выражении", — напоминает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Акции ТМК, по мнению аналитика, выросли на фоне сообщения о том, что кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит контроль в ТМК, перерегистрируется в российскую юрисдикцию.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз Шепелева по индексу Мосбиржи на торги четверга — диапазон 2940-2955 пунктов.

Мильчакова считает, что на завтрашних торгах индекс Мосбиржи будет двигаться рамках коридора 2900-3000 пунктов.

"Вновь выросшие нефтяные цены и несколько ослабившийся рубль, а также сохраняющиеся позитивные настроения на мировом рынке могут поддержать повторный рост индекса Мосбиржи выше 2950 пунктов в четверг", — заключил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".