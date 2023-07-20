МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к коррекционному снижению и теряет до 0,8% после позитивного начала торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Nikkei прервал двухдневный прирост в четверг

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.33 мск снижался на 0,76% — до 2921,01 пункта, долларовый РТС — на 0,49%, до 1010,14 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи рос на 0,13%.

В четверг корректируются вниз бумаги теплоэлектроэнергетиков, которые активно дорожали в предыдущие дни. Так, акции ТГК-1 падают на 6,82%, ТГК-14 – на 14,45%, префы ТГК-2 – на 4,73%, обыкновенные акции ТГК-2 – 6,24%.

Также снижаются акции Polymetal (-3,08%), расписки X5 (-2,63%), акции "Самолета" (-2,07%), "Алросы" (-2,07%), расписки HeadHunter (-2,06%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,95%) и акции "М.Видео" (-1,79%).

Низколиквидные акции компании "Белон" с активами в угледобывающей промышленности взлетели более чем на 20% без новостей. Мосбиржа по бумагам компании проводила дискретный аукцион. К текущему моменту акции растут на 28,42%.

Московская биржа также проводит дискретный аукцион по акциям "Росинтер Ресторантс Холдинг" (управляет сетями "Il Патио", "Планета Суши", развивает по франшизе TGI Fridays и Costa Coffee), которые также взлетели более чем на 20%.

В лидерах роста – расписки "Русагро" (+4,42%), ТМК (+1,15%), обыкновенные акции "Селигдара" (+1%), акции "Артген (ранее называлась ИСКЧ, +0,72%).

"Как мы и предполагали, при приближении значения индекса к уровню 3000 пунктов усиливаются желания по фиксации прибыли", — считает Андрей Кочетков из "Открытие Research".