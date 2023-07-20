МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии четверга понизился на 0,88%, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США в четверг в основном опустились

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,88%, до 2917,48 пункта, долларовый РТС вырос на 0,14%, до 1016,53 пункта на фоне существенного снижения курса доллара.