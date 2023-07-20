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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230720/841141337.html
Российский рынок акций в основную сессию снизился на 0,88 процента
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Российский рынок акций по итогам основной сессии четверга понизился на 0,88%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на... ПРАЙМ, 20.07.2023
акции, рынки, экономика, новости, россия, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии четверга понизился на 0,88%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,88%, до 2917,48 пункта, долларовый РТС вырос на 0,14%, до 1016,53 пункта на фоне существенного снижения курса доллара.