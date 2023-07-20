МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию четверга снижением на 0,9% на фоне опасений инвесторов относительно решения Банка России по ключевой ставке, снижения стоимости нефти и введения новых санкций со стороны США и Канады, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Фондовые индексы США в четверг в основном опустились

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,88%, до 2917,48 пункта, долларовый РТС вырос на 0,14%, до 1016,53 пункта на фоне существенного снижения курса доллара.

При этом на 19.21 мск сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,2%, до 79,3 доллара за баррель.

"Участники торгов проявляют осторожность в преддверии назначенного на 21 июля заседания Банка России, на котором будет вынесено решение о ключевой ставке. Консенсус предполагает ее подъем не менее чем на 0,5 процентного пункта, что окажет поддержку рынку облигаций и, возможно, обменному курсу рубля. В то же время для рынка акций ужесточение монетарных условий неблагоприятно", — говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

По мнению Анны Михайловой из "Ингосстрах-Инвестиции", снижению российского рынка акций сегодня могло способствовать понижение нефтяных цен, введение новых санкций со стороны США и Канады, в том числе, включение "Тинькофф банка" в SDN List, а также окончание дивидендного сезона.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего снизились акции Polymetal, потерявшие 5,47% своей стоимости. В среду Московская биржа сообщила о приостановке торгов бумагами компании с 29 июля в связи с редомициляцией.

Также заметно подешевели расписки TCS Group Holding (банк "Тинькофф") (-4,6%) на фоне введения санкций США против банка. Кроме этого понизились акции АФК "Система" (-3,38%), "ПИК" (-3,35%) и "Самолета" (-2,34%).

В лидерах роста оказались акции "Распадской" (+5,74%), расписки "Русагро" (+4,48%), акции "Селигдара" (+1,81%), выросшие на фоне сообщения компании о росте выручки от продажи металлов в первом полугодии на 87%, до 20,2 миллиарда рублей, акции "Полюса" (+%1,56), "Акрона" (+1,09%), "Аэрофлота" (+0,87%) и расписки Globaltrans (+0,48%).

"Акции "Распадской" в четверг продолжали ралли против всего рынка без очевидных фундаментальных причин. Расписки "Русагро", очевидно, получали поддержку от рисков роста цен на мировое продовольствие после выхода России из зерновой сделки", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

Мильчакова считает, что на пятничных торгах индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2900-3000 пунктов.

"На наш взгляд, текущая коррекция не должна глобально повлиять на желание рынка продолжить рост дальше и скорее всего мы увидим новую попытку подняться выше недавних максимумов. Точкой такого разворота могут послужить уровни 2890-2900 пунктов. Наш прогноз на 21 июля по индексу Мосбиржи – 2900-2920 пунктов", — оценивает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что в пятницу в преддверии выходных индекс Мосбиржи может продолжить снижение, но навряд ли опустится существенно ниже 2900 пунктов.