МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном снижаются после выхода макростатистики и в ожидании результатов заседаний мировых финансовых регуляторов, свидетельствуют данные торгов. 

Лондонская фондовая биржа

Фондовые индексы Европы завершили торги вторника ростом

По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,35%, до 3 220,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,46%, до 2 038,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,72%, до 19 313 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,66%, до 2 618,94 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,94%, до 7 408,9 пункта, японский Nikkei 225 поднимается на 0,13% — до 32 692,5 пункта.

Рынки проявляют осторожность в ожидании объявления итогов очередных заседаний крупных финансовых регуляторов. Позднее в среду Федеральная резервная система (ФРС) США объявит свое решение относительно дальнейшей величины ставки рефинансирования в стране. Аналитики полагают, что регулятор поднимет ставку на 0,25 процентного пункта с текущего уровня в 5-5,25% годовых. А в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) может аналогично может увеличить учётную ставку с нынешних 4%.

В то же время что касается непосредственно Азии, то аналитики ждут от центробанка Японии продолжения ультрамягкой монетарной политики и сохранения этой ставки по итогам заседания в пятницу на отрицательном уровне — минус 0,1%, ФРС же, как полагают рынки, может после июльского повышения прервать цикл ужесточения.

Австралийский индекс в свою очередь заметно увеличивается, в то время как трейдеры обратили внимание на статистику годовой инфляции в стране, которая резко замедлилась по итогам прошлого квартала — до 6% с 7% кварталом ранее. А за квартал потребительские цены выросли на 0,8% при прогнозе роста на 1%, кварталом ранее рост составлял 1,4%.