МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном снижаются после выхода макростатистики и в ожидании результатов заседаний мировых финансовых регуляторов, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы завершили торги вторника ростом

По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,35%, до 3 220,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,46%, до 2 038,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,72%, до 19 313 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,66%, до 2 618,94 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,94%, до 7 408,9 пункта, японский Nikkei 225 поднимается на 0,13% — до 32 692,5 пункта.

Рынки проявляют осторожность в ожидании объявления итогов очередных заседаний крупных финансовых регуляторов. Позднее в среду Федеральная резервная система (ФРС) США объявит свое решение относительно дальнейшей величины ставки рефинансирования в стране. Аналитики полагают, что регулятор поднимет ставку на 0,25 процентного пункта с текущего уровня в 5-5,25% годовых. А в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) может аналогично может увеличить учётную ставку с нынешних 4%.

В то же время что касается непосредственно Азии, то аналитики ждут от центробанка Японии продолжения ультрамягкой монетарной политики и сохранения этой ставки по итогам заседания в пятницу на отрицательном уровне — минус 0,1%, ФРС же, как полагают рынки, может после июльского повышения прервать цикл ужесточения.

Австралийский индекс в свою очередь заметно увеличивается, в то время как трейдеры обратили внимание на статистику годовой инфляции в стране, которая резко замедлилась по итогам прошлого квартала — до 6% с 7% кварталом ранее. А за квартал потребительские цены выросли на 0,8% при прогнозе роста на 1%, кварталом ранее рост составлял 1,4%.