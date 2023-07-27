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2023
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Акции ВТБ обновили максимум стоимости с апреля 2022 года
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Акции ВТБ обновили максимум по капитализации с апреля прошлого года после публикации банком полугодовой отчетности по МСФО, следует из данных торгов на Московской бирже. По... ПРАЙМ, 27.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Акции ВТБ обновили максимум по капитализации с апреля прошлого года после публикации банком полугодовой отчетности по МСФО, следует из данных торгов на Московской бирже.
По состоянию на 10.53 мск бумаги ВТБ дорожают на 3,24%, до 0,2424 рубля. Это максимума с начала апреля 2022 года.
Индекс Мосбиржи в это же время повышается на 0,51%, до 2985,71 пункта.
Ранее в четверг зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о том, что чистая прибыль банка по МСФО за второй квартал составила 142,6 миллиарда рублей, а за первое полугодие — рекордные 289,8 миллиарда. При этом прирост по кредитному портфелю юридических лиц с начала года составил 9,7%. Кредитный портфель физических лиц вырос на 9%. Средства юридических лиц в банке выросли на 9%, физлиц – на 10%, добавил Пьянов.