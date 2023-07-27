МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Акции ВТБ обновили максимум по капитализации с апреля прошлого года после публикации банком полугодовой отчетности по МСФО, следует из данных торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи открыл торги ростом на 0,19 процента

По состоянию на 10.53 мск бумаги ВТБ дорожают на 3,24%, до 0,2424 рубля. Это максимума с начала апреля 2022 года.

Индекс Мосбиржи в это же время повышается на 0,51%, до 2985,71 пункта.

Ранее в четверг зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о том, что чистая прибыль банка по МСФО за второй квартал составила 142,6 миллиарда рублей, а за первое полугодие — рекордные 289,8 миллиарда. При этом прирост по кредитному портфелю юридических лиц с начала года составил 9,7%. Кредитный портфель физических лиц вырос на 9%. Средства юридических лиц в банке выросли на 9%, физлиц – на 10%, добавил Пьянов.