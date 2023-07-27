МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается почти на 0,6% на утренних торгах, обновляя максимум с февраля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Европейские биржи поднимаются в четверг

Индекс Мосбиржи к 11.22 мск растет на 0,55%, до 2986,5 пункта — максимума с 22 февраля прошлого года. Долларовый индекс РТС при этом растет на 0,78%, до 1046,86 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,57% — до 83,03 доллара за баррель.

В лидерах роста на российском рынке — акции Globaltruck Management, подскакивающие на 72,74% в отсутствие новостей.

Бумаги ВТБ повышаются на 4,17%, обновляя максимум с апреля прошлого года. Зампред правления банка Дмитрий Пьянов ранее в четверг сообщил, что прибыль ВТБ по МСФО за второй квартал составила 142,6 миллиарда рублей, а за первое полугодие — рекордные 289,8 миллиарда рублей.

Кроме этого, ощутимо повышаются обыкновенные акции "Мечела" (+2,87%), акции "Алросы" (+2,87%), расписки VK (+2,51%) и акции НЛМК (+2,45%).

Заметно дешевеют лишь расписки X5 Retail Group (-0,7%), Globatrans (-0,7%), Qiwi (-0,5%), Ozon (-0,29%) и акции МТС (-0,26%).

"У индекса Мосбиржи есть хорошие шансы достигнуть важной отметки 3000 пунктов и… даже уйти намного выше. Но и риски коррекции очень велики. Фундаментальных поводов для мощного роста российского рынка акций мы не видим", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".