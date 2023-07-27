МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Инвесторы могли перепутать бумаги компаний Globaltrans и Globaltruck ("Глобалтрак"), спровоцировав бурный рост стоимости последних, более чем на 80% ранее в четверг, поделился мнением с РИА Новости главный инвестиционный консультант ИК "Велес Капитал" Дмитрий Сергеев. Российский рынок акций обновил максимум с февраля 2022 года

На утренних торгах четверга бумаги Globaltruck Managenemt максимально дорожали на 86%, до 153 рублей — максимума за всю историю. В ходе торгов Московская биржа пять раз повышала значения верхней границы ценового коридора акций и даже провела дискретный аукцион. По состоянию на 12.43 мск акции дорожают на 74%, до 143 рублей.

"Акции "ГТМ" (Globaltruck Managenemt) обладают низкой ликвидностью, и любые слухи могут приводить к резким изменениям цен. Можно предположить, что группа "Монополия Инвестмент" планирует увеличить свое ценовое предложение по выкупу акций у акционеров компании Globaltruck. Другой причиной может быть, что некоторые инвесторы просто перепутали бумаги Globaltruck с бумагами Globaltrans, по которым вчера были новости о редомициляции с Кипра", — считает Сергеев.

Globaltruck – один из крупнейших автомобильных грузовых перевозчиков России, осуществляет перевозки в том числе за границу, а также экспедирует грузы. Собственные активы компании составляют более 1200 тягачей в эксплуатации. В апреле группа компаний "Монополия" объявила о начале выкупа акций компании в свободном обращении по 82,5 рубля за акцию.

Globaltrans в свою очередь накануне сообщил, что его акционеры 16 августа обсудят перерегистрацию компании с Кипра в свободную экономическую зону в ОАЭ Abu Dhabi Global Market. Компания уточнила, что после перерегистрации намерена сохранить текущий статус листинга ценных бумаг на Лондонской и Московской биржах. Globaltrans также уточнил, что перерегистрация разблокирует ряд внутригрупповых операций. После этого бумаги подорожали более чем на 9%, примерно до 630 рублей — максимума с января прошлого года.