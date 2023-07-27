МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" перешли к небольшому снижению после публикации финансовой отчетности по US GAAP за второй квартал и теряют порядка 0,3%, следует из динамики торгов на Московской бирже. Инвесторы могли перепутать акции Globaltruck с Globaltrans, заявил аналитик

К 13.07 мск акции "Яндекса" снижались" на 0,26% — до 2648,4 рубля, до сообщения они прибавляли порядка 0,8%. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,6%.

Как ранее в четверг сообщила компания, скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP во втором квартале снизилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 9,6 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA во втором квартале снизился на 4% в годовом выражении и составил 24,7 миллиарда рублей.