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Акции "Яндекса" упали после финотчетности
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Акции "Яндекса" перешли к небольшому снижению после публикации финансовой отчетности по US GAAP за второй квартал и теряют порядка 0,3%, следует из динамики торгов на Московской... ПРАЙМ, 27.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" перешли к небольшому снижению после публикации финансовой отчетности по US GAAP за второй квартал и теряют порядка 0,3%, следует из динамики торгов на Московской бирже.
К 13.07 мск акции "Яндекса" снижались" на 0,26% — до 2648,4 рубля, до сообщения они прибавляли порядка 0,8%. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,6%.
Как ранее в четверг сообщила компания, скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP во втором квартале снизилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 9,6 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA во втором квартале снизился на 4% в годовом выражении и составил 24,7 миллиарда рублей.