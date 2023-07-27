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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230727/841209894.html
Российский рынок акций повысился на 0,6 процента в основную торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,59%, до... ПРАЙМ, 27.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 0,6%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,59%, до 2987,85 пункта, долларовый РТС — на 0,03%, до 1039,04 пункта.