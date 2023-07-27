МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы на газ в США снизились на два процента из-за менее жаркой погоды

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,59%, до 2987,85 пункта, долларовый РТС — на 0,03%, до 1039,04 пункта.