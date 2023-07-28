МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Акции Ozon допущены к торгам на Международной бирже Астаны, торги начнутся 31 июля, сообщила компания. Российский рынок акций повысился в четверг повысился на 0,6 процента

"Американские депозитарные акции (ADS) компании сегодня были допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером Ozon. Торги бумагами начнутся 31 июля. Компания не будет выпускать новые акции или ценные бумаги в связи с листингом на AIX — на площадке смогут обращаться уже выпущенные ADS", — говорится в сообщении.