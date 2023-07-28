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Акции Ozon допустили к торгам на Международной бирже Астаны
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Акции Ozon допущены к торгам на Международной бирже Астаны, торги начнутся 31 июля, сообщила компания. "Американские депозитарные акции (ADS) компании сегодня были допущены к... ПРАЙМ, 28.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Акции Ozon допущены к торгам на Международной бирже Астаны, торги начнутся 31 июля, сообщила компания.
"Американские депозитарные акции (ADS) компании сегодня были допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером Ozon. Торги бумагами начнутся 31 июля. Компания не будет выпускать новые акции или ценные бумаги в связи с листингом на AIX — на площадке смогут обращаться уже выпущенные ADS", — говорится в сообщении.