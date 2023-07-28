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Российский рынок акций падает утром в пятницу
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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы снижается по индексу Мосбиржи на 0,2%; акции Globaltruck после скачка цены накануне почти в два раза теряют 12%,... ПРАЙМ, 28.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы снижается по индексу Мосбиржи на 0,2%; акции Globaltruck после скачка цены накануне почти в два раза теряют 12%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск опускается на 0,21%, до 2981,58 пункта, индекс РТС — на 0,12%, до 1037,75 пункта.
Акции Globaltruck после взлета накануне цены в отсутствие новостей — почти вдвое — теряют с утра 12%.