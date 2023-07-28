МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы снижается по индексу Мосбиржи, оставаясь ниже психологического уровня 3000 пунктов, следует из данных торговой площадки. Акции Ozon допустили к торгам на Международной бирже Астаны

Индекс Мосбиржи к 12.21 мск терял 0,19% — до 2982,07 пункта, индекс РТС снижался на 0,63%, до 1032,45 пункта.

Акции Globaltruck (+4,9%) после краткосрочной коррекции в начале дня продолжают повышательное ралли, несмотря на взлет накануне цены почти вдвое в отсутствие новостей.

Бумаги Globaltrans (+9%) растут на фоне новостей последних дней о ее редомициляции с Кипра. Также Globaltrans заявила, что чистая прибыль головной компании группы по МСФО с 1 января по 26 июля выросла в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 15,553 миллиарда рублей.

Также дорожают акции "Россетей" (+2,8%), бумаги VK (+1,6%), Ozon (+0,5%). Дешевеют после ощутимого роста накануне бумаги ВТБ (-1,5%), "Алросы" (-1,1%), "Магнита" (-1%).

"Индекс Мосбиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2960-2990 пунктов. Заключительный торговый день этой недели и явная безыдейность в ключевых бумагах, вероятно, приведёт к тому, что сегодня индекс Мосбиржи завершит день в минусе. Однако сильный откат маловероятен ввиду позитивной конъюнктуры на нефтяном рынке и курса доллара, который держится выше 90 рублей", — комментирует Алексей Головинов из Промсвязьбанка.