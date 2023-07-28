МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту по второй половине дня после небольшого снижения на торгах утром, индекс Мосбиржи при этом преодолел круглую отметку в 3000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы на индексы США повышаются перед выходом данных по инфляции

Индекс Мосбиржи к 15.13 мск растет на 0,28%, до 2996,35 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,31%, до 1035,86 пункта. При этом максимально индекс Мосбиржи повышался на 0,52%, до 3003,47 пункта, а ранее на торгах рублевый индекс понижался в пределах 0,3%, долларовый индекс — в пределах 0,7%.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,12%, до 83,69 доллара за баррель.

"Индекс Мосбиржи пробил уровень 3000 пунктов и пытается ускорить рост, что обычно происходит в случае преодоления сильного технического препятствия. Подобный "круглый" уровень зачастую является психологически важным, поскольку многие его замечают, связывают с ним фиксацию прибыли в акциях. Многие не выдерживают, фиксируя прибыль уже с приближением индекса к такому уровню. В результате около него образуется существенный навес продаж.., что тормозит восходящее движение", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

При этом эксперт дополнил, что в отсутствие фундаментальных или новостных факторов для роста преодоление подобных уровней может быть чисто техническим и за ним может последовать стремительное обратное движение.

"В нашем случае они (факторы роста — ред.) имеются, прежде всего это улучшение конъюнктуры рынка нефти: нефтяные цены находятся на трехмесячных вершинах, периодически обновляя их и приближаясь к максимальным с ноября 2022 года уровням. Дополнительным позитивом выступает возобновившееся ослабления рубля", — объяснил Бабин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста оказались расписки Globaltrans (+7,18%), продолжившие отыгрывать новость среды о том, что акционеры компании 16 августа обсудят перерегистрацию компании с Кипра в свободную экономическую зону в ОАЭ Abu Dhabi Global Market. Инвесторы могли перепутать акции Globaltruck с Globaltrans, заявил аналитик

Также заметно дорожают акции ТМК (+4,89%), расписки X5 Retail Group (+3,74%), VK (+2,9%), акции "Соллерса" (+2,2%) и "Россетей" (+1,92%).

Сильнее всего дешевеют акции Globaltruck (-5,86%), перешедшие к снижению после роста более чем вдвое накануне. Кроме этого, ощутимо дешевеют бумаги Noventiq (-3,63%), "Европейского медицинского центра" (-3,07%), Qiwi (-1,36%) и "Русснефти" (-1,25%).

ПРОГНОЗЫ

Бабин полагает, что с учетом того, что сегодняшний рост индекса Мосбиржи был подкреплен фундаментальными причинами, по итогам торгов он может закрепиться выше отметки в 3000 пунктов.

Анна Михайлова из УК "Ингосстрах-Инвестиции" считает, что рынок по итогам сегодняшней торговой сессии завершит торги вблизи текущих значений.