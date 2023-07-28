ЛОНДОН, 28 июл — ПРАЙМ. Акционеры Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") одобрили делистинг — прекращение обращения акций компании на Лондонской фондовой бирже, сообщила компания. Акции Ozon допустили к торгам на Международной бирже Астаны

"Теперь компания может подать заявку на отмену допуска обыкновенных акций к торгам на основном рынке Лондонской биржи. Ожидается, что такая отмена вступит в силу 29 августа", — отметили в компании.

Акции Polymetal Int в настоящее время обращаются на бирже в Лондоне (LSE), фондовой бирже в Казахстане (AIX) и Московской бирже (MOEX). Последний день торгов на LSE — 1 августа. Для проведения необходимых операций, связанных с редомициляцией, AIX приостановит торги акциями компании после окончания торгового дня 1 августа 2023 года (по времени Астаны). Ожидается, что торги возобновятся в день редомициляции или в скором времени после него, и биржа станет местом первичного листинга ценных бумаг Polymetal Int.

Как сообщалось, акционеры Polymetal на общем собрании 30 мая одобрили редомициляцию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. В результате компания будет исключена из реестра компаний острова Джерси и будет перенесена и зарегистрирована в МФЦА, продолжив деятельность в новой юрисдикции.

Выпущенный акционерный капитал Polymetal Int (на 31 декабря 2022 года) состоит из 473 626 239 обыкновенных акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса. Группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров принадлежит около 24% акций, в свободном обращении находится более 75%, компания не имеет казначейского пакета.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане.