МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно вырос по итогам пятницы и недели в целом, при этом индекс Мосбиржи впервые с февраля прошлого года преодолел круглую отметку в 3000 пунктов, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США могут завершить неделю ростом

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,69%, до 3008,61 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,52%, до 1033,67 пункта на фоне роста курса доллара.

За неделю индекс Мосбиржи повысился на 2,91%, РТС — на 2,1%.