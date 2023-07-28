2023-07-28T19:02:43+03:00
2023-07-28T19:02:43+03:00
2023-07-28T19:02:43+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230728/841222897.html
Российский рынок акций вырос в пятницу и за неделю
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций заметно вырос по итогам пятницы и недели в целом, при этом индекс Мосбиржи впервые с февраля прошлого года преодолел круглую отметку в 3000 пунктов, следует... ПРАЙМ, 28.07.2023
акции, рынки, экономика, новости, россия, российский рынок акций, мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/84106/35/841063521.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84106/35/841063521.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84106/35/841063520.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84106/35/841063520.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84106/35/841063508.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84106/35/841063508.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841222314.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно вырос по итогам пятницы и недели в целом, при этом индекс Мосбиржи впервые с февраля прошлого года преодолел круглую отметку в 3000 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,69%, до 3008,61 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,52%, до 1033,67 пункта на фоне роста курса доллара.
За неделю индекс Мосбиржи повысился на 2,91%, РТС — на 2,1%.