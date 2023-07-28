МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы и неделю в целом заметным повышением, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы Европы выросли по итогам недели

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,69%, до 3008,61 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,52%, до 1033,67 пункта на фоне роста курса доллара.

За неделю индекс Мосбиржи повысился на 2,91%, РТС — на 2,1%.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent к 19.44 мск дешевел на 0,38%, до 83,47 доллара за баррель.

"Позитивную динамику российские акции демонстрировали благодаря корпоративным и внешнеполитическим новостям. Так, на проходящем в Санкт-Петербурге международном форуме "Россия–Африка" многие крупные российские корпорации заявляли о начале проектов на африканском континенте или об интересе к работе в регионе", — отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Антон Кравченко из УК "Первая" полагает, что оптимизм инвесторов связан с ожиданиями восстановления выплаты дивидендов металлургическими компаниями, началом нового квартального и полугодового периода корпоративной отчетности, а также с редомициляцией российских компаний.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста оказались расписки Globaltrans (+7,71%), продолжившие дорожать на фоне новости среды о том, что акционеры компании 16 августа обсудят перерегистрацию компании с Кипра в свободную экономическую зону в ОАЭ Abu Dhabi Global Market.

Также заметно подорожали акции ТМК (+5,16%), расписки X5 Retail Group (+4,11%), VK (+2,9%), акции "Лукойла" (+2,65%) и АФК "Система" (+2,6%).

Сильнее всего снизились акции Globaltruck, потерявшие 20,26% своей стоимости после роста более чем в 2 раза накануне. Кроме этого ощутимо подешевели расписки "Европейского медицинского центра" (-2,6%) и Noventiq (-2,51%), акции ЛСР (-1,84%) и "Русснефти" (-1,37%).

Мильчакова считает, что расписки "Европейского медицинского центра" снижались в рамках коррекции после роста накануне.

ПРОГНОЗЫ

С понедельника Московская биржа на фондовом рынке перейдет на режим торгов и расчетов Т+1. "СПБ Биржа" по российским и квазироссийским ценным бумагам также перейдет на режим торгов Т+1 с понедельника.

"Переход на режим Т+1 означает, что расчеты будут проводиться на день раньше, чем до этого (акции ранее торговались в режиме Т+2). То есть после введения в действие новых правил инвесторам, претендующим на получение дивидендов, надо будет купить акцию на день ранее закрытия реестра при переходе на режим расчетов T+1", — напомнила Анна Михайлова из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

Ключевыми событиями на следующей неделе и в августе в целом Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций" считает сезон корпоративной отчетности, который будет особенно активным на фоне того, что с 1 июля был снят мораторий на публикацию финансовых результатов компаний.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 31 июля: диапазон 2950–3050 пунктов", — заключает Мильчакова.