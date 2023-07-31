МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в последний день месяца после публикации макростатистики в Китае, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы выросли по итогам недели

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,63%, до 3 296,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,98%, до 2 072,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,43%, до 20 209 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимается на 0,77%, до 2 628,32 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,96%, до 33 080 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,24%, до 7 385,5 пункта.

В понедельник инвесторы в Азии оценивают данные о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая вырос до 49,3 пункта c 49 пунктов в июне.

Трейдеры также обратили внимание на то, что американские фондовые индексы в пятницу закрылись ростом. Рынки оценивали финансовую отчетность компаний, а также макростатистику.

Месяц основные индексы АТР могут завершить преимущественно ростом — с начала июля Shanghai Composite вырос почти на 3%, Shenzhen Composite — на 1,2%, Hang Seng Index — 6,9%, KOSPI и S&P/ASX 200 — на 2,5%. Nikkei 225 при этом снижается на 0,2% по итогам июля.