ПЕКИН, 31 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июле вырос до 49,3 пункта против 49 в июне, однако уже четвертый месяц подряд показатель остается ниже психологической отметки в 50 пунктов, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР. Китайские компании не покинут Нигер из-за переворота, считает эксперт

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.

PMI крупных предприятий в июле, так же как и месяцем ранее, составил 50,3 пункта. PMI средних предприятий вырос на 0,1 – до 49, PMI малых предприятий вырос на 1 процентный пункт – до 47,4.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 50,2 пункта, снизившись на 0,1 пункта, что выше критической отметки и указывает на некоторый рост производства в обрабатывающей промышленности. Индекс новых заказов увеличился на 0,9 процентного пункта, до 49,5 пункта, что свидетельствует о сохраняющемся росте спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в июле вырос на 0,8 процентного пункта – до 48,2 пункта. Индекс занятости снизился на 0,1 процентного пункта – до 48,1, что свидетельствует о сокращении востребованности рабочей силы в промышленности. Тем временем индекс поставок сырья в июле по сравнению с июнем вырос на 0,1 процентного пункта — до 50,5 пункта.

ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в июле упал до 51,5 пункта.

По сравнению с июнем PMI в сфере услуг снизился на 1,7 процентных пункта, но тем не менее седьмой месяц подряд остается выше психологической отметки в 50 пунктов.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.