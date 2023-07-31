МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 1,1% на утренних торгах, преодолевая очередной максимум с февраля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа начнет расчет индекса коммерческой недвижимости с 21 июля

Индекс Мосбиржи к 11.19 мск растет на 1,12%, до 3042,4 пункта — максимума с 22 февраля 2022 года. Долларовый индекс РТС при этом растет на 1,24%, до 1046,58 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,07%, до 84,47 доллара за баррель.

Сильнее всего повышаются акции "Россетей" (+7,49%), расписки Noventiq (+3,55%), акции ТМК (+3,5%), обыкновенные (+2,38%) и привилегированные (+2,28%) акции Сбербанка. Расписки ГК "Мать и дитя" дорожают на 3,39% после сообщения группы о росте общей выручки во втором квартале 2023 года на 11,4%, до 6,6 миллиарда рублей.

Снижаются акции "Соллерса" (-1,05%), расписки Globaltrans (-0,9%), X5 Retail Group (-0,52%), акции "Магнита" (-0,47%) и обыкновенные акции "Мечела" (-0,29%).

"Ожидаем сегодня продолжения роста индекса Мосбиржи. Ближайшим ориентиром выступает отметка 3050 пунктов. Предпочтение отдаём акциям экспортёров на фоне ослабления рубля, а также бумагам Сбербанка. Считаем, что в преддверии публикации отчёта за первое полугодие 3 августа акции компании могут обновить максимумы 29 мая", — говорят аналитики Промсвязьбанка.