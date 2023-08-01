Основные фондовые индексы АТР преимущественно повышаются вслед за ростом на американских рынках
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно в плюсе вслед за ростом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,12%, до 3 294,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,09%, до 2 067,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимается на 0,33%, до 20 133 пунктов. Южнокорейский KOSPI растет на 0,89%, до 2 655,96 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,77%, до 33 462,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,78%, до 7 468,4 пункта.
Инвесторы из Азии обратили внимание на то, что американские фондовые индексы немного увеличились по итогам торгов понедельника, а за весь июль поднялись на 3-4%.
Также трейдеры оценивают данные по рынку труда Японии. Так, безработица в стране в июне ожидаемо снизилась до 2,5% с 2,6%.
Данные статистики по Китаю тем временем оказались хуже прогнозов — индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, снизился в июле до 49,2 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,3 пункта.
https://1prime.ru/Stocks/20230801/841249343.html