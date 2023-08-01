МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно в плюсе вслед за ростом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти снижается, рынки оценивают перспективы поставок

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,12%, до 3 294,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,09%, до 2 067,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимается на 0,33%, до 20 133 пунктов. Южнокорейский KOSPI растет на 0,89%, до 2 655,96 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,77%, до 33 462,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,78%, до 7 468,4 пункта.

Инвесторы из Азии обратили внимание на то, что американские фондовые индексы немного увеличились по итогам торгов понедельника, а за весь июль поднялись на 3-4%.

Также трейдеры оценивают данные по рынку труда Японии. Так, безработица в стране в июне ожидаемо снизилась до 2,5% с 2,6%.

Данные статистики по Китаю тем временем оказались хуже прогнозов — индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, снизился в июле до 49,2 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,3 пункта.