МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к несущественному снижению после более заметного роста на открытии первых торгов августа, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа начнет расчет индекса коммерческой недвижимости с 21 июля

Индекс Мосбиржи к 11.12 мск снижается на 0,28%, до 3064,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,33%, до 1053,97 пункта. При этом ранее на торгах индекс Мосбиржи максимально поднимался на 0,56%, до 3090,68 пункта, РТС — на 0,46%, до 1062,33 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,6%, до 84,9 доллара за баррель.

Сильнее всего дешевеют акции ФСК "Россети" (-1,77%), после активного роста стоимости накануне. Также заметно понижаются котировки АФК "Система" (-1,36%), дешевеют расписки TCS Group Holding ("Тинькофф") (-1,18%), акции "Распадской" (-1,09%) и "Ругсидро" (-1,03%). При этом бумаги X5 Retail Group (-0,28%) почти не реагируют на сообщение компании о покупке торговых сетей "Виктория" и "Дёшево".

В лидерах роста стоимости — акции ДВМП (+9,33%), ТМК (+9,01%), Globaltruck (+6,08%), "Селигдара" (+2,82%) и "Самолета" (+2,47%).

"Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи преодолеет отметку 3100 пунктов. В списке лидеров вновь могут оказаться акции Сбербанка, а также остальные бумаги финансового сектора", — прогнозируют аналитики Промсвязьбанка.