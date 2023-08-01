МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Московская биржа предупредила "Детский мир" о риске исключения акций компании из котировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам на торговой площадке из-за нарушений требований по корпоративному управлению, следует из ее сообщения. "Детский мир" запустит сеть детской одежды на базе ушедшей из России Reima

"В соответствии с правилами листинга Московской биржи и в связи с окончанием срока действия решения совета директоров Банка России от 23 декабря 2022 года в части неприменения в качестве оснований для перевода ценных бумаг из первого уровня списка несоблюдение требований к количеству независимых директоров и составу комитетов совета директоров эмитента, выявлено несоответствие требованию по корпоративному управлению… в отношении следующих ценных бумаг, включенных в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам", — сообщает биржа.

"… акции обыкновенные ПАО "Детский мир". Эмитенту установлен трехмесячный срок для устранения выявленного несоответствия. Неустранение несоответствия в установленный биржей срок, будет являться основанием для исключения акций "Детского мира" из котировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам", — резюмирует торговая площадка.