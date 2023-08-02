МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду оказались в минусе после понижения международным рейтинговым агентством Fitch Ratings рейтинга США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Нефть дорожает на данных о сильном снижении ее запасов в США

По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 0,84%, до 3 263,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2 053,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,03%, до 19 603 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 1,84%, до 2 618,06 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,99%, до 32 800 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,93%, до 7 381,7 пункта.

Трейдеры оценивают новости о том, Fitch понизило американский долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА". По словам аналитика, это стало поводом для коррекции фондовых индексов, которые в последнее время демонстрировали положительную динамику.

"Мне кажется, это просто катализатор для трейдеров из Азии, чтобы фиксировать прибыль. За последние сессии у рынка была хорошая динамика. Он просто ищет повод для беспокойства", — цитирует агентство Bloomberg главу отдела акций Тихоокеанского региона Robeco Hong Kong Ltd. Джошуа Крэбба (Joshua Crabb).