МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" несколько усилили волатильность на фоне публикации финансовых данных компании по МСФО, после сообщения колебались в пределах 1% к уровню до сообщения, следует из динамики торгов на Московской бирже. Чистая прибыль "Норникеля" упала в первом полугодии на 78,8 процента

К 15.52 мск акции "Норникеля" снижаются на 1,06%, до 16 820 рублей, до сообщения теряли 1% и опускались до 16 822 рубля, после сообщения колебались в диапазоне 16 702 — 16 900 рублей.

Ранее в среду "Норильский никель" сообщил, что по итогам первого полугодия 2023 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 1,07 миллиарда долларов, что на 78,8% меньше относительно уровня годом ранее. Выручка за отчетный период составила 7,2 миллиарда долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,2%. Показатель EBITDA снизился на 30%, до 3,37 миллиарда долларов.

Также финансовый директор компании Сергей Малышев отметил, что "Норникель" ожидает выплаты windfall tax в четвертом квартале, что значительно повлияет на денежные оттоки за 2023 год в целом.

"Несмотря на ухудшение ценовой конъюнктуры, из-за чего сократилась выручка, "Норильскому никелю" удалось показать маржу по EBITDA на уровне 47% и увеличить свободный денежный поток до 1,3 миллиарда долларов. Несмотря на текущее снижение котировок, акции "Норильского никеля" сохраняют потенциал роста, так как компания — один из основных на рынке бенефициаров ослабления рубля", — прокомментировал РИА Новости стратег "Арикапитала" Сергей Суверов.