Рост акций "Сбера" после финотчета по МСФО ускорился до процента, но быстро нивелировался
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка, отреагировавшие умеренным повышением на публикацию отчетности по МСФО за первое полугодие, растеряли весь свой рост на утренних торгах четверга, следует из данных торгов на Московской бирже.
К 10.34 мск обыкновенные акции Сбербанка снижаются на 0,09%, до 268,33 рубля, привилегированные — на 0,21%, до 266,6 рубля. При этом максимально на торгах обыкновенные акции повышались на 1,03%, до 271,35 рубля, привилегированные — на 1,05%, до 269,96 рубля. Индекс Мосбиржи повышается на 0,01%, до 3106,6 пункта.
Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что по итогам первого полугодия 2023 года заработал 737,5 миллиардов чистой прибыли по МСФО и 380,3 миллиарда по итогам второго квартала. При этом банк нарастил кредиты физлицам в первом полугодии на 12,1%, компаниям — на 11,6%. Расходы банка на резервы в первом полугодии составили 186,9 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/Stocks/20230803/841280483.html