МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка, отреагировавшие умеренным повышением на публикацию отчетности по МСФО за первое полугодие, растеряли весь свой рост на утренних торгах четверга, следует из данных торгов на Московской бирже. Акции "Норникеля" усилили волатильность после выхода отчетности

К 10.34 мск обыкновенные акции Сбербанка снижаются на 0,09%, до 268,33 рубля, привилегированные — на 0,21%, до 266,6 рубля. При этом максимально на торгах обыкновенные акции повышались на 1,03%, до 271,35 рубля, привилегированные — на 1,05%, до 269,96 рубля. Индекс Мосбиржи повышается на 0,01%, до 3106,6 пункта.

Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что по итогам первого полугодия 2023 года заработал 737,5 миллиардов чистой прибыли по МСФО и 380,3 миллиарда по итогам второго квартала. При этом банк нарастил кредиты физлицам в первом полугодии на 12,1%, компаниям — на 11,6%. Расходы банка на резервы в первом полугодии составили 186,9 миллиарда рублей.