МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций не демонстрирует существенных изменений основного индикатора к уровням закрытия среды ближе к середине торгового дня, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа переведет расписки Noventiq с первого на третий уровень листинга

Индекс Мосбиржи к 11.10 мск снижается на символические 0,02%, до 3105,75 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,56%, до 1045,96 пункта. При этом максимально в ходе торгов рублевый индекс повышался на 0,53%, до 3123,58 пункта, долларовый — на 0,85%, до 1048,96 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,83%, до 82,5 доллара за баррель.

Сильнее всего после существенного роста стоимости накануне дешевеют акции ЧМК (-7,78%), ДВМП (-7,21%). Также заметно дешевеют расписки "Русагро" (-2,22%), X5 Retail Group (-1,36%), Ozon (-1,13%) и акции "Норникеля" (-1%).

В лидерах роста котировок в отсутствие новостей вторую сессию подряд оказываются акции НМТП (+9,53%). Кроме этого ощутимо повышаются в цене обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+7,9%) и акции "Белуги" (+3,83%). Обыкновенные (+2,73%) и привилегированные (+1,22%) акции "Ростелекома" дорожают после сообщения компании о том, что ее полугодовая прибыль по МСФО выросла на 18%, до 26,9 миллиарда рублей.

"Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи постарается закрепиться выше отметки 3100 пунктов. Поддержкой вновь выступит слабый рубль, благодаря чему спрос на акции экспортёров сохранится", — говорят аналитики Промсвязьбанка.