МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Совокупный объем сделок на внебиржевом рынке акций с центральным контрагентом (ЦК), входящим в группу Московской биржи, преодолел планку в 10 миллиардов рублей с момента запуска сервиса, говорится в пресс-релизе торговой площадки. Объем торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" снизился в июле

"Совокупный объем сделок на внебиржевом рынке акций с центральным контрагентом (ЦК) преодолел планку в 10 миллиардов рублей с момента запуска сервиса", — отмечается в сообщении.

Московская биржа 10 апреля 2023 года предоставила участникам рынка и их клиентам сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через ЦК, указывается там же.

"Достижение рекордных значений и кратное увеличение объема и количества сделок за неполные четыре месяца подтверждает высокий интерес к сервису внебиржевых сделок с центральным контрагентом. За счет работы на базе существующей технологической инфраструктуры Московской биржи сервис удобен и прост, что успели оценить инвесторы и эмитенты. В наших планах и дальше расширять список доступных инструментов и решений для всех участников рынка", — приводятся слова директора департамента рынка акций Московской биржи Бориса Блохина.

На 3 августа 2023 года пользователям доступны внебиржевые сделки с 14 акциями российских компаний без листинга, а также с акциями, находящимися в листинге Московской биржи. Участники рынка и частные инвесторы могут вносить собственные предложения по включению новых позиций в список доступных инструментов. Для этого необходимо заполнить форму на сайте биржи.

Группа "Московская биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.

В состав группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.