МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Стоимость акций онлайн-ритейлера Amazon после закрытия основных торгов в США растет почти на 9% после публикации финансовой отчетности компании, следует из данных торгов. Акции "Норникеля" усилили волатильность после выхода отчетности

По итогам торгов в четверг акции Amazon подорожали на 0,55%, до 128,91 доллара за ценную бумагу. А после закрытия основных торгов акции ритейлера растут в цене на 8,79%, до 140,24 доллара.

За первое полугодие текущего года ритейлер получил чистую прибыль в 9,922 миллиарда долларов после убытка в 5,872 миллиарда годом ранее. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 0,95 доллара после убытка в 0,58 доллара за шесть первых месяцев 2022 года. Продажи компании выросли на 10,1%, до 261,741 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Amazon составила 6,75 миллиарда долларов после убытка в 2,028 миллиарда годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,65 доллара после убытка в 0,2 доллара годом ранее. Продажи компании за отчетный период составили 134,383 миллиардов долларов, увеличившись на 10,8%. Аналитики же ожидали выручку в размере 131,45 миллиарда.

По итогам текущего квартала компания ожидает роста продаж на 9-13% в годовом выражении, до 138-143 миллиардов долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 5,5-8,5 миллиарда долларов (в третьем квартале прошлого года показатель составил 2,5 миллиарда долларов).

Amazon — это один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.