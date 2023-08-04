МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в пятницу на порядка 1% на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Мосбиржа может запустить краткосрочные ЦФА на денежные требования

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.38 мск поднимался на 0,85%, до 3174,48 пункта, долларовый РТС — на 1,05%, до 1057,59 пункта.

В лидерах роста – обыкновенные акции ТГК-2 (+8,87%), обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+8,51%), акции "Мостотреста" (+8,18%), "Ашинского металлургического завода" (+6,79%), "Белуги" (+6,33%), а также акции "Эл5 Энерго" (+5,36%), "Соллерса" (+4,95%), обыкновенные акции "Красного октября" (+4,8%), акции "Русснефти" (+4,53%) и акции ОВК (+4,34%).

В лидерах снижения – акции "Русгидро" (-1,91%), акции управляющей компании "Арсагера" (-1,67%) и префы банка "Санкт-Петербург" (-1,15%).

"Внешний фон складывается позитивно, Brent старается завершить шестую неделю подряд ростом, однако сильный рост российского рынка на этой неделе может подтолкнуть инвесторов начать фиксировать прибыльные позиции перед выходными", — говорит Алексей Головинов из ПСБ.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" считает, что пробой уровня в 3150 пунктов открывает дорогу индексу Мосбиржи к следующей цели – 3300 пунктов.

"Среди "медвежьих" факторов стоит прежде всего выделить огромную техническую перекупленность индекса. Но пока на нее мало кто обращает внимание. Может быть, потому, что многие частные инвесторы просто не знают, что нужно поглядывать на технические индикаторы. А именно "физики" формируют сейчас основной оборот торгов на Мосбирже", — добавляет он.