МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает заметно расти во второй половине заключительной торговой сессии недели на фоне дорожающей нефти и дешевеющего к иностранным валютам рубля, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Нефть дорожает перед заседанием мониторингового комитета ОПЕК+

Индекс Мосбиржи к 14.48 мск повышается на 0,71%, до 3170,1 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1048,95 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,46%, до 85,53 доллара за баррель.

"Открывшись вверх, российский рынок испытал небольшую кратковременную просадку, после чего стал быстро повышаться, обновляя полуторалетние вершины. Восходящей динамике индекса Мосбиржи продолжает способствовать дорожающая нефть и дешевеющий рубль. Это благоприятное сочетание не только для экспортеров, но и других компаний, в целом воспринимаемых в качестве квазивалютных активов. Поэтому инвесторы покупают акции для долгосрочной защиты сбережений от инфляции и обесценивания рубля", — отметил Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста к 14.48 мск оказались обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+9,1%), отыгрывающие вчерашнюю новость о том, что акционеры кредитной организации на внеочередном собрании 26 сентября обсудят выплату дивидендов за первое полугодие.

В отсутствие новостей также заметно растут акции "Русснефти" (+4,76%), расписки Qiwi (+4,53%), акции "Белуги" (+2,96%), "Соллерса" (+2,77%) и "Аэрофлота" (+2,64%).

Ощутимо снижаются акции "Русгидро" (-1,97%), расписки X5 Retail Group (-1,9%), акции Globaltruck (-1,77%), "Совкомфлота" (-1,64%) и ДВМП (-1,42%).

При этом акции ТГК-1 (-1,38%) реагируют снижением на сообщение компании о том, что ее чистая прибыль по МСФО в первом полугодии понизилась на 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 4,9 миллиарда рублей. EBITDA ТГК-1 за этот же период снизилась на 17,5%, до 12,68 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

"Российский рынок, мы полагаем, завершит торговую сессию в плюсе седьмой день подряд при отсутствии резко негативных новостей", — считает аналитик "Финама" Наталия Пырьева.

По мнению Бабина, "круглый" уровень в 3200 пунктов способен выступить существенным препятствием для дальнейшего роста рынка и может ненадолго затормозить восходящее движение.