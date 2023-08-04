МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций чуть более чем за час потерял примерно 2,5% и торгуется чуть выше 3100 пунктов, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии данных по рынку труда США

К 15.37 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,96%, до 3117,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,21%, до 1033,95 пункта. При этом ранее в ходе торгов рублевый индекс максимально повышался на 1,49%, до 3194,83 пункта, долларовый индекс — на 1,13%, до 1058,48 пункта.

Сильнее всего снижаются расписки Globaltrans (-5,94%), акции ДВМП (-3,78%), "Совкомфлота" (-3,71%), "Северстали" (-3,38%) и ВТБ (-2,4%).

Рост продолжили лишь обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+6,85%), акции "Белуги" (+2,12%), "Русснефти" (+1,25%) и НМТП (+0,85%).