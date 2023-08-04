МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снизился по итогам пятницы, но по итогам недели в целом продемонстрировал ощутимый рост, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,76%, до 3092,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,95%, до 1015,74 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи повысился на 2,79%, РТС снизился на 1,73%.