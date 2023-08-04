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2023
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Российский рынок акций упал по итогам пятницы, но вырос по итогам недели
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Российский рынок акций заметно снизился по итогам пятницы, но по итогам недели в целом продемонстрировал ощутимый рост, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 04.08.2023
акции, рынки, экономика, новости, россия, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снизился по итогам пятницы, но по итогам недели в целом продемонстрировал ощутимый рост, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,76%, до 3092,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,95%, до 1015,74 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи повысился на 2,79%, РТС снизился на 1,73%.