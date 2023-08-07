МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале недели продолжает расти после ощутимой коррекционной просадки в прошлую пятницу, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Российский рынок акций упал на фоне фиксации прибыли, но вырос за неделю

Индекс Мосбиржи к 11.32 мск подскакивает на 1,95%, до 3152,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,94%, до 1025,33 пункта. В пятницу индекс Мосбиржи упал на 1,76% — после уверенного роста до того на протяжении шести торговых сессий (почти на 6%) и обновления максимума с февраля прошлого года.

"Каких-либо новостей, которые бы объяснили просадку российского рынка акций в пятницу, не поступило за выходные, поэтому, вероятно, индекс сегодня пробует отыграть часть потерь. Находящаяся на максимуме с апреля нефть – около 86 долларов за баррель сорта Brent — и слабый рубль продолжат оставаться главными факторами, которые будут поддерживать российский рынок", — комментирует Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

В понедельник в особенности дорожают акции "Россетей" (+4,1%), бумаги "Татнефти" (+3,7% — "обычка", +3,1% — "префы"), акции "Новатэка" (+2,6%), "Газпрома" (+1%), Сбербанка (+1,4%).

Дешевеют бумаги "Детского мира" (-0,2%), "Мечела" (-0,4%).