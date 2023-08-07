МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного замедлил темпы своего максимального роста во второй половине понедельника и повышается примерно на 1,5%, следует из данных торгов на Московской бирже. Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут перед выходом макростатистики США

Индекс Мосбиржи к 14.39 мск растет на 1,49%, до 3138,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 1%, до 1025,9 пункта.

При этом максимально в ходе торгов индекс Мосбиржи поднимался на 1,98%, до 3153,6 пункта, РТС — на 1,25%, до 1028,4 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,9%, до 85,47 доллара за баррель.

"В понедельник российский рынок вновь открылся вверх, после чего некоторое время повышался, корректируя серьезную просадку пятницы. Вскоре наши фондовые индикаторы сдали позиции, но пока остаются в хорошем плюсе", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости в отсутствие корпоративных новостей оказались акции НМТП, подскочившие на 25,55%, а за последние четыре торговых сессии — более чем на 50%. При этом по объему торгов бумаги находятся на первом месте, обгоняя таких эмитентов, как Сбербанк, ВТБ, "Газпром" и "Лукойл".

Кроме этого, существенно дорожают обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+9,65%), расписки Globlatrans (+6,25%), "Эталона" (+4,96%), "Инарктики" (+4,06%), привилегированные (+3,94%) и обыкновенные (+3,71%) акции "Татнефти".

"Акции "Татнефти" растут на фоне ожиданий решения совета директоров на заседании 14 августа по поводу дивиденда за первое полугодие. Дивидендная политика компании подразумевает выплату акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ. В текущем году дефицит бюджета Татарстана, правительство которого владеет 34% обыкновенных акций компании, вырос до 45,4 миллиарда рублей, что дает основание рассчитывать на дивиденд "Татнефти", — полагает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Снижаются в цене акции "Северстали" (-0,63%), "Детского мира" (-0,31%) и расписки ГК "Мать и дитя" (-0,14%)

ПРОГНОЗЫ

"Поддержку индексу Мосбиржи оказывает очередная волна ослабления рубля. Однако наш рынок пока не готов показать более устойчивую восходящую динамику из-за технической перекупленности, образовавшейся в результате сильного и почти безоткатного роста, который наблюдался в последние месяцы", — считает Бабин.

"Что касается дальнейшей динамики рынка, то неделя началась с осторожного роста: участники прекрасно понимают, что при сохраняющихся рисках значительное число факторов для роста уже отыграно и что роста без коррекции не бывает", — отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Бабин полагает, что в отсутствие сильных драйверов индекс Мосбиржи может начать консолидироваться в рамках диапазона 3073-3195 пунктов, в котором он торговался в пятницу.

Чернов прогнозирует, что индекс Мосбиржи завершит сегодняшние торги в пределах 3100-3160 пунктов, РТС — в пределах 1000-1035 пунктов.