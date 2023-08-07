МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Бурный рост акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), подскакивающих в понедельник почти на 30%, скорее всего, носит спекулятивный характер, поскольку конкретных событий, которые могли бы его спровоцировать, не случилось, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Аналитики ожидают сохранения безработицы в США на уровне июня

Начиная с торговой сессии среды, 2 августа, акции НМТП подорожали более чем на 60%. По состоянию на 17.10 мск акции подскакивают на 27,12%, до 16,61 рубля. При этом по объему торгов акции вышли на первое место среди всех торгуемых на Московской бирже бумаг, обойдя такие "голубые фишки", как Сбербанк, "Газпром", ВТБ и "Лукойл".

"Сегодняшний рост акций Новороссийского морского торгового порта, скорее всего, носит спекулятивный характер, так как конкретных событий, способных повлиять на рост акций, в компании пока не происходило. Об этом, в частности, говорит огромный объем торгов сегодня, обогнавший даже объем торгов по акциям Сбербанка", — считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова также отмечает, что бурный рост акций НМТП в последние дни наблюдается без каких-либо фундаментальных причин. По ее мнению, инвесторы рассчитывают на дивидендные выплаты от компании, но при этом дивидендный реестр по итоговым выплатам за 2022 год был закрыт совсем недавно, в связи с чем в ближайшее время вряд ли стоит ожидать дивидендных новостей, предостерегает аналитик.

"Текущая ситуация – это скорее некий разгон, который чаще всего заканчивается тем, что те участники, которые приобретают акции на текущих уровнях, в момент коррекции на рынке могут оказаться с бумагами неликвидной компании на долгие годы, а цена может не вернуться к текущим уровням еще долгие годы", — говорит директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Роман Носов.

Кожухова также считает, что вложения в подобные бумаги можно назвать высокорисковыми даже в фундаментально благоприятных условиях. Аналитик полагает, что в настоящий момент акции НМТП выглядят сильно перекупленными и могут снизиться в район 13 рублей.

Намного оптимистичнее на перспективы бумаг порта смотрит Мильчакова: по ее мнению, до конца года акции могут подорожать до 17,5 рубля.